Giustizia. Ostellari: subito interventi su decreto delegato Cartabia

(DIRE) Roma, 13 gGen. – “La Lega è dalla parte dei cittadini perbene che pretendono giustizia. Non devono ripetersi episodi come quelli a cui abbiamo assistito in queste ore, con la messa in libertà di alcuni soggetti colti in flagranza di reato, per mancanza di querela da parte della persona offesa.

Servono subito degli interventi correttivi al decreto delegato in materia di giustizia penale, prodotto dal precedente Governo su impulso della Ministra Cartabia. Fra questi, con la massima urgenza, deve essere prevista una diversa classificazione dei reati perseguibili d’ufficio”. Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore Lega. (Red/ Dire) 18:16 13-01-23