USA: In California è allarme alluvione

La pioggia sembra non placarsi in California, sono passate già tre settimane, è codice rosso! La penisola di Monterey potrebbe diventare un’isola, per via delle “inondazioni catastrofiche” previste nella regione statunitense. Potrebbe anche verificarsi un’altra tempesta, e questa volta si crede che possa essere una delle più catastrofiche mai avute negli USA.

Molte aree sono state evacuate per motivi di sicurezza, si tema che il maltempo possa bloccare la viabilità nelle principali strade, rendendo quindi impossibile la circolazione dei mezzi di soccorso.

Piogge non normali, quelle fino ad ora cadute equivalgono a sei mesi o più di pioggia, per le aree di San Francisco, Sacramento e Santa Barbara. Da un eccesso all’altro, quest’Estate la California per via del caldo torrido non ha visto la pioggia, e la mancanza di acqua si è ripercossa in tutti gli abiti della vita quotidiana. (Fonte: ansa.it)

AO