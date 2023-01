Pochi giorni fa era stata aperta un’indagine da parte della commissione di vigilanza della Camera, per via di documenti classificati in un ex ufficio privato di Joe Biden a Washington.

Tra le “carte” recuperate, 10 su 20 sono state classificate come “top secret”, il grado massimo di segretezza nella scala di riservatezza americana (confidential, secret e top secret) (Fonte: ansa.it).

AO