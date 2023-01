Messico: vietato fumare nei luoghi pubblici

Vietato fumare nei luoghi pubblici all’aperto e al chiuso, questa è la nuova legge entrata in vigore in Messico, una delle regole contro il fumo più severe al mondo.

Vietato promuovere e sponsorizzare prodotti legati al mondo del tabacco, questo vuol dire che le sigarette non potranno essere esposte all’interno di negozi. Non solo il Messico, ma tanti altri paesi latini, hanno approvato queste nuove norme. Anche vaporizzatori e sigarette elettroniche sono soggetti a nuove restrizioni più severe, in particolare al chiuso (Fonte: ansa.it).

AO