Sanità. Durigon: bene Piantedosi su presidi polizia in ospedali Capitale

(DIRE) Roma, 15 Gennaio – “Bene la decisione del ministro Matteo Piantedosi di rafforzare o istituire posti di Polizia negli ospedali della Capitale. Un altro impegno mantenuto grazie alla Lega al Governo.

L’obiettivo è senza dubbio tutelare medici, infermieri, personale sanitario ma anche pazienti e le loro famiglie. La sicurezza è una priorità per la quale la Lega non smetterà mai di battersi, e questi presidi nei plessi ospedalieri rientrano perfettamente nel piano di aumentare la presenza delle forze di Polizia in tutti i luoghi di maggiore frequentazione dei cittadini.

Ringrazio il ministro dell’Interno per l’impegno e per aver ascoltato le istanze dei camici bianchi, troppo spesso vittime di aggressioni mentre svolgono il loro lavoro nei reparti o nei pronto soccorso”. Lo dichiara il senatore e coordinatore della Lega nel Lazio, Claudio Durigon. (Com/Red/ Dire) 15:43 15-01-23