Milano, tragico incidente all’alba sulla A4

Tragico incidente all’alba di questa mattina sull’autostrada A4 in direzione Torino. Alle 05.24, nel tratto tra Trezzo e Cavenago, 4 mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente dal tragico esito: un autista di 49 anni è morto, gli altri tre sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Uno dei mezzi ha perso il carico che si è disperso sulla sede stradale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre per le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Durante l’intervento l’autostrada è rimasta chiusa al traffico con inevitabile e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83932