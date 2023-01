Tigre fugge da una fattoria e aggredisce ferendolo gravemente un uomo di 39 anni

Una tigre fuggita da una fattoria di animali esotici, che si aggira da due giorni nei pressi dell’area metropolitana di Johannesburg, ha già attaccato un uomo e ucciso un cane e un cervo sul suo cammino. Lo ha segnalato lunedì la polizia sudafricana. “La ricerca è ancora in corso” e la vittima di 39 anni è sopravvissuta, ha detto ai media il portavoce D.S.

Circa 40 persone sono impegnate nella caccia alla tigre del Bengala di otto anni. Il felino è riuscito a uscire dal suo recinto sabato dopo che uno sconosciuto ha tagliato la recinzione in una fattoria a una trentina di chilometri da Johannesburg, nella provincia più popolosa del Paese. “Usiamo droni, un elicottero. Ma la densità della boscaglia lo rende difficile”, ha detto alla stampa Gresham Mandy, un rappresentante della comunità locale.

La tigre in via di estinzione non è endemica del Sudafrica, ma l’allevamento è diventato sempre più comune negli ultimi anni. Tuttavia, il paese non ha un censimento ufficiale della sua popolazione di tigri. Secondo l’ONG per i diritti degli animali Four Paws, quasi il 10% della popolazione mondiale (359 esemplari) è stata esportata dal Sudafrica tra il 2011 e il 2020, la maggior parte venduta agli zoo.

La Società sudafricana per la protezione degli animali (NSPCA), cui si è unito Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ritenuto “estremamente pericoloso e irresponsabile tenere questi animali in una zona residenziale”.