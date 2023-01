Cardia. Perché questa Maggioranza non dice la verità sui concorsi? Altro che rapidità

Per le assunzioni servirà attendere l’autorizzazione del Ministero dell’Interno – Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL)

Sui concorsi, Sindaco, Giunta e maggioranza stanno collezionando un disastro dopo l’altro. E a pagarne le conseguenze sono la Città ed i cittadini. Per le assunzioni al Comune, infatti, servirà attendere l’autorizzazione del Ministero dell’Interno, in particolare della Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL). Se ne parlerà, quindi, eventualmente solo dopo l’approvazione del rendiconto e del bilancio di quest’anno. Questo è emerso oggi in sede di discussione in Commissione Controllo e Garanzia.

Quando, infatti, ho chiesto alla Dirigente Avv. Iolanda Mauro se per effettuare le assunzioni ed i concorsi fosse necessaria, per il nostro Comune, la preventiva autorizzazione della COSFEL, la Dirigente al personale ha risposto affermativamente.

E, del resto, è la legge che prevede che gli enti strutturalmente deficitari come il Comune di Reggio Calabria, siano assoggettati al controllo ed alla verifica della compatibilità finanziaria sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale, controlli e verifiche che sui concorsi al Comune di Reggio verranno effettuati dalla COSFEL che, solo successivamente, deciderà se autorizzare o meno le procedure di assunzione.

E chi amministra dovrebbe sapere bene, ma abbiamo anche dei dubbi in merito, che la Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL) presso il Viminale esamina le richieste di autorizzazione del Comune soltanto dopo l’approvazione e l’invio del rendiconto e del bilancio, documenti contabili essenziali per l’Ente, di cui quest’anno tuttavia ancora non si è iniziato a discutere all’interno di Palazzo San Giorgio.

Quindi, quali sarebbero le procedure rapide di cui parlava l’assessore Gangemi per concludere i concorsi? Nonostante le tiepide rassicurazioni dell’assessore Calabrò sulle condizioni contabili dell’Ente, il Comune ancora oggi è strutturalmente deficitario e quindi deve necessariamente chiedere l’autorizzazione alla COSFEL per le assunzioni. Possibile che maggioranza e assessore non conoscano le norme e le procedure?

La Città, dunque, per le assunzioni, dovrà ufficialmente attendere l’approvazione del bilancio e del rendiconto, dovrà attendere che la COSFEL si riunisca e autorizzi e soltanto successivamente potrà procedere con le assunzioni. Perchè, quindi, l’amministrazione non dice la verità sui concorsi? Perchè, nonostante tutti i disastri che sta collezionando sul tema dei concorsi, questa maggioranza non fa un rapporto alla Città ed ai cittadini, ai giovani, spiegando come stanno davvero le cose?

Da Consigliere di opposizione continuerò a vigilare e ad esercitare il mio ruolo con serietà e rispetto dei cittadini, sempre più stanchi di una maggioranza buona solo a fare annunci e conferenze stampa.