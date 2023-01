Intesa Farnesina-Google per visibilità dell’ Unità di Crisi

Ministro Tajani: fieri di dare servizi d’avanguardia ai cittadini

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “Sono fiero che, anche grazie a Google, il ministero degli Esteri possa offrire servizi d’avanguardia ai viaggiatori italiani”, dichiara in una nota il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in relazione a “un accordo per l’utilizzo gratuito di inserzioni con ‘Google Ad Grant'” tra la Farnesina e la società americana , grazie al quale “gli utenti italiani che faranno ricerche per i loro viaggi vedranno tra i risultati il sito www.viaggiaresicuri.it gestito dall’Unità di Crisi”.

Gli utenti, spiega ancora il comunicato, “vedranno comparire ad ogni loro ricerca le informazioni di sicurezza su ogni Paese del mondo che sia monitorato dalla Farnesina. Accanto a questo comparirà l’invito a scaricare l’app ‘Unità di Crisi”‘, che permette di registrare i viaggi dal cellulare sul sito www.dovesiamonelmondo.it, facilitando gli interventi in caso d’emergenza”. Diego Ciulli, a capo della Government Affairs and Public Policy di Google Italia, ha dichiarato da parte sua: “Vogliamo che Google sia uno strumento di costante aiuto per gli italiani, e con questa collaborazione aiutiamo il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a far emergere contenuti autorevoli – a beneficio innanzitutto delle persone che usano Google per trovare informazioni di qualità”.

Nella nota si legge ancora: “Grazie alla collaborazione con A2A avviata lo scorso dicembre, è stato dato inoltre un nuovo slancio alla diffusione della cultura della sicurezza per chi si sposta all’estero per viaggi professionali e nell’ambito dell’attività di impresa”.