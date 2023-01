Mafia. Siracusano: chi sminuisce la cattura di Matteo Messina Denaro rema contro il Paese

(DIRE) Roma, 17 Gen. – “La cattura di Matteo Messina Denaro è stata un successo dello Stato. Un successo dei procuratori, degli inquirenti, dei Carabinieri del ROS, ed è legittimo che le massime autorità istituzionali e la politica – di ogni colore – abbiano celebrato un traguardo storico.

Leggere alcune dichiarazioni e alcune interviste che tendono a infangare o a sminuire la portata di questo evento, attaccando anche la premier Meloni, fa quasi sorridere e fa sicuramente riflettere: è davvero strano un Paese che non riesce a festeggiare e ad essere unito neanche dopo un importante momento atteso da trent’anni. Evidentemente c’è qualcuno che, sempre e comunque, rema contro l’Italia. Stesso discorso vale per le polemiche contro il ministro Nordio e contro la sua posizione sulle intercettazioni.

Né il guardasigilli né la maggioranza hanno mai messo in discussione l’utilizzo delle intercettazioni per i reati di mafia e terrorismo. Ciò che invece si vorrà tentare di fare è intervenire per limitare gli abusi, l’utilizzo indiscriminato e le pubblicazioni a mezzo stampa. Chi pensa di fare opposizione strumentalizzando questi temi, non fa opposizione al governo Meloni, ma fa opposizione al Paese”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. (Pol/ Dire) 12:54 17-01-23