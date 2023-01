Quirinale. Mattarella Presiede Consiglio Supremo della Difesa

(DIRE) Roma, 17 Geennaio – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta presiedendo al Palazzo del Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa. L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti temi: punto di situazione sulla guerra in Ucraina, conseguenze sugli equilibri geopolitici e implicazioni complessive per l’Italia; esame dei principali scenari di crisi, con particolare attenzione al Mediterraneo allargato, e della posizione nazionale rispetto alle relazioni politico-strategiche in ambito europeo e transatlantico; stato di efficienza e processo di ammodernamento dello Strumento militare. (Dire) 18:29 17-01-23