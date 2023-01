Ambiente, Potenti (Lega): Errigo ad Arpacal sarà riscatto per Calabria

12:04 – “Mi complimento con l’amico Generale Emilio Errigo per questa importante nomina. Importante perché è una missione sociale in una terra martoriata e bistrattata che oggi vuole riscattarsi da un lungo sonno e camminare a testa alta con le proprie gambe.

Il settore ambiente è una delle aree tematiche più importanti dei prossimi anni perché garantirà ai nostri figli, in un’era non più di monopolio dei carburanti fossili, di portare il mondo in una nuova era industriale, sana e pulita.” Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, membro delle Commissioni Giustizia ed Ambiente a Palazzo Madama a Roma.