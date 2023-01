El Chapo chiede di tornare in carcere in Messico

El Chapo, uno dei più grandi criminali dell’america latina, ha chiesto al governo messicano di poter essere trasferito in una prigione del suo Paese. Una notizia che è stata fornita dal suo avvocato, durante un’intervista rilasciata all’emittente Radio Formula, affermando“a fronte delle condizioni degradanti a cui è sottoposto in un carcere degli Stati Uniti”.

El chapo è stato un criminale, denominato come il “Signore della droga messicano”. Guzaman in passato è stato il capo di una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga. Attualmente sta scontando l’ergastolo in Colorado negli Stati Uniti, arrestato nel 2016 in Messico.

Guzman chiede al Presidente del Messico Andrés Manuel López Obradordi, di riparare gli abusi che sono stati commessi dal precedente governo di Enrique Peña Nieto (2006-2012) (Fonte: ansa.it).

