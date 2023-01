Forlì, televisore in fiamme: nella notte evacuato un condominio

Questa notte alle 4 una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta per l’incendio scoppiato all’interno di un appartamento al secondo piano di un condominio in via Fantuzzi a Forlì.

I Vigili del Fuoco entrati nell’appartamento invaso dal fumo sono riusciti a individuare il punto di origine dell’incendio – il televisore – grazie alla termocamera in dotazione, incendio poi spento con utilizzo di estintori idrici. In via precauzionale gli appartamenti del condominio sono stati evacuati per la durata necessaria delle operazioni.

I Vigili del Fuoco, con un elettro-ventilatore, hanno disperso i fumi di combustione e con un rilevatore multigas hanno verificato la qualità dell’aria negli appartamenti. Per fortuna non si segnalano persone rimaste coinvolte nell’incendio. Presenti sul posto anche i sanitari di Romagna Soccorso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83983