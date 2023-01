Genova, Vigili del Fuoco intervengono al porto per una nave fortemente inclinata in fase di carico

Una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale e il Nucleo Sommozzatori cono intervenuti nella giornata di ieri al molo Canepa per una nave che si è improvvisamente inclinata sul lato di dritta mentre era attraccata in fase di carico. In collaborazione con la Capitaneria di Porto i Vigili del Fuoco hanno dato assistenza all’equipaggio nelle operazioni di zavorramento necessarie per cercare di rimettere in assetto l’imbarcazione.

I Vigili del Fuoco, con imbragature speciali e assicurati all’autoscala, hanno iniziato a scaricare le merci dalla nave, un lavoro lungo e faticoso che è andato avanti tutta la notte.

Una volta verificata la sicurezza della nave e ristabilita la sua piena galleggiabilità, potranno riprendere le operazioni di carico.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83980