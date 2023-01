Golden Power. Pogliese (FdI): approvato emendamento per tutela asset italiano comunicazioni

(DIRE) Roma, 18 Gen. – “Durante l’esame in sede referente del decreto legge 187 del 2022, in qualità di relatore, ho presentato un emendamento, che è stato approvato, volto ad inserire un articolo aggiuntivo, l’articolo 2-bis, che riguarda la salvaguardia dell’interesse nazionale nel settore delle comunicazioni, demandando all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare gli standard per i cavi in fibra ottica da osservare nell’ambito delle procedure di gara per l’infrastrutturazione della rete.

L’obiettivo è quello di assicurare livelli qualitativi e prestazioni elevate della connettività, anche in considerazione della natura strategica della predetta infrastruttura. Si tratta di un importante provvedimento che va a tutela delle nostre aziende di comunicazione, troppo spesso danneggiate dalla concorrenza cinese e per le quali questo emendamento pone un solido baluardo legislativo, sulla falsariga di quello che è già accaduto negli Stati Uniti e in Francia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese. (Rai/ Dire) 18:38 18-01-23