L’Ucraina starebbe ricevendo armi USA da depositi in Israele e Sudcorea

In base allo scoop del dal New York Times, prestigioso quotidiano a Stelle e Strisce, l’amministrazione Biden sta inviando armi in Ucraina attingendo da depositi ubicati in Israele e Corea del Sud. La decisione sarebbe stata presa, come riporta RAI Televideo, perché i produttori americani non riescono a soddisfare le richieste di armamenti da parte di Kiev.

Le armi per aiutare l’Ucraina sarebbero state inviate in Europa e dovrebbero arrivare sul territorio ucraino passando per la Polonia. Israele ha sempre formalmente e pubblicamente rifiutato di inviare armi nel timore di danneggiare i rapporti con la Russia.

Federica Romeo