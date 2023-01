PNRR. Lega: 293 mln dal MIT per diminuire le perdite dell’acqua potabile

(DIRE) Roma, 18 Gennaio – “In arrivo del MIT 293 milioni, finanziati con i fondi del Pnrr, per progetti volti a far diminuire le perdite di acqua potabile. Questa è la seconda parte di un finanziamento complessivo di 900 milioni. 33 progetti di cui 19 destinati al Nord e al Centro Italia e 14 al Sud.

L’acqua è un bene prezioso, soprattutto nel nostro Paese. Migliorare e rendere più efficienti i nostri acquedotti e i relativi sistemi di controllo per la localizzazione e la riduzione delle perdite, è essenziale per il sistema Italia”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Ambiente alla Camera. (Dire) 17:36 18-01-23