Verbano Cusio Ossola (Vb). Polizia arresta per rapina un pluripregiudicato

Nel primo pomeriggio di ieri, 17 Gennaio, le pattuglie della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute per la segnalazione di una rapina in un Tabaccaio di Pallanza.

Il titolare aveva chiamato il 112 NUE in quanto verso le ore 15 si era presentato un noto pregiudicato della zona con in mano un collo di bottiglia il quale aveva messo a soqquadro l’intera attività minacciando i presenti e chiedendo l’incasso, per poi allontanarsi.

L’uomo, un cinquantenne noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti, è stato tuttavia prontamente bloccato dagli Agenti all’interno del supermercato Esselunga ove stava arrecando disturbo alla clientela. Lo stesso, in condizioni psico fisiche alterate, fermato dagli agenti, reagiva cercando di spintornarli e di darsi alla fuga ma è stato bloccato ed accompagnato presso gli Uffici della Questura e tratto in arresto per tentata rapina aggravata.

Lo stesso, secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Verbania dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza di convalida che si terrà entro la mattinata odierna.

