(DIRE) Roma, 19 Gennaio – “Sull’autonomia la maggioranza ha trovato una sintesi. Non spaccherà il Paese e non ci saranno disparità, non ci saranno italiani di serie A e di serie B, ma gli stessi servizi e gli stessi diritti per tutti, dalla sanità agli asili nido ai trasporti”. E’ quanto dichiara al Tg2 la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. ( Dire) 20:32 19-01-23