Davos, WEF. Chrstine Lagarde: ” il 2023 non sarà brillante ma sarà comunque migliore di quanto si temesse”

Prosegue a Davos, in Svizzera, il World Economic Forum. All’evento è intervenuta oggi la presidente della BCE Chrstine Lagarde. La numero 1 della Banca Centrale Europea ha poi ribadito che sugli aumenti dei tassi la BCE terrà “la barra dritta fino a quando non si entrerà in una fase restrittiva abbastanza lunga per riportare velocemente l’inflazione al 2%”.

“Fate presto, mandate armi. Questo,invece, il senso dell’intervento in videoconferenza del presidente ucraino Zelensky. “Le forniture di sistemi di difesa all’Ucraina devono superare in velocità gli attacchi missilistici della Russia e questo vale per i carri armati occidentali che devono fronteggiare un’altra invasione di carri armati russi. E poi: “Non siamo stati noi a iniziare la guerra, ma siamo noi che dovremo finirla”, ha affermato Zelensky.

Unico rappresentante del Governo assieme al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara,Valentino Valentini, vice-ministro per le Imprese e il Made in Italy. “Sono qui per capire i nuovi modelli di sviluppo, come tutti, in una fase di grande cambiamento per le filiere al fine di adattarli alle nostre imprese per il Made in Italy”. Sono qui in un Forum economico mondiale disertato da molti leader europei e segnato dalla guerra, dal riaccendersi di nuovi fronti di scontro commerciale, e nel complesso da una “frammentazione” che mette a rischio il modello di sviluppo centrato sulla globalizzazione. “L’impressione – spiega Valentini – è una Davos sottotono rispetto a quella di un tempo.

Toni più dimessi, minor presenza di leader e grandi corporation, eventi più morigerati rispetto alle grandi feste fra new economy e grandi banche d’investimento”. Il perché, per Valentini, è chiaro: “C’è una fase di riflessione e di ripensamento, di riflessione dopo la crisi della globalizzazione, e piuttosto che offrire soluzioni i partecipanti s’interrogano su come sopravvivere. Il riferimento è alla “spaccatura insanabile del mondo” sancita dalla guerra in Ucraina, fra Occidente da una parte e Paesi antagonisti guidati dalla Russia. “Perdipiù si parla meno di un’altra spaccatura, quella fra l’Occidente e il Sud del mondo, l’Africa, l’India, la Cina” che non è di portata minore. Sfide epocali al vecchio ordine globale, in cui l’Italia dovrà capire come fare al meglio i suoi interessi.

A Davos presenti anche Greta Thunberg, insieme a Vanessa Nakate, Helena Gualinga e Luisa Neubauer: i top-manager dell’energia “sapevano da decenni che i combustibili fossili causano catastrofici cambiamenti climatici”, hanno “ingannato” i politici e il pubblico, e se non cambieranno direzione saranno “chiamati alle loro responsabilità mediante azioni legali”, si legge nella lettera aperta delle giovani attiviste.

Miriam Sgrò