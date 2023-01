Il 22 gennaio Todoloco ospita ad Orvieto l’evento wedding  “Hair wedding Show – Sposa e Cerimonia”

“Il primo sguardo è la prima nota magica sulle corde d’argento del nostro cuore e quella sera a cena i nostri occhi fecero vibrare i nostri corpi che si muovevano in un tripudio di emozioni”

Nasce da un’idea di Alessio Montenero, Marina Codino, Elisa Cupelli, con la collaborazione di Maria Rosa Borsetti, l’evento Wedding “Hair Wedding Show – Sposa e Cerimonia”, che si svolgerà Domenica 22 gennaio 2023 a partire dalle ore 19, presso la location Todoloco di Orvieto, in Piazza del Fanello 8, al quale parteciperanno vari espositori, professionisti specializzati in vari settori, presentati dalla conduttrice/modella Chiara Cernicchiara, per guidare gli sposi per il loro giorno indimenticabile del “fatidico si”

Un team organizzativo che si riunito ancora una volta, dopo i successi ottenuti in passato per la spettacolarizzazione del wedding, con gli eventi Orvieto Destination Wedding ed Umbria Travel and Wedding (quest’ultimo rivolto agli operatori russi), patrocinati dal Comune di Orvieto, dalla Regione Umbria e dalla Perugina.

Il Made in Italy non è solo moda, intesa come outfit sempre all’avanguardia, ma anche per ciò che riguarda l’immagine di una persona, e quindi curare l’aspetto in ogni singolo particolare.

Il 22 gennaio è il momento per riprendere in mano la check list matrimonio per farsi guidare da esperti in trucco, parrucco, stylist, ballerini, musicisti, fotografi wedding planner, wedding graphic designer, flower designer, bomboniere; saranno questi professionisti che guideranno gli aspiranti sposi affinchè il giorno delle nozze sia impeccabile da vivere senza ansie, godendone appieno ogni minuto.

La personalità, lo stile ed i gusti degli sposi devono essere sempre presenti per organizzare un matrimonio da sogno e quindi essere a Todoloco il 22 gennaio per scoprire le novità ed avere i suggerimenti scoprendo nuove ispirazioni e creando certezze

Saranno presenti quali Espositori Professionisti:

Alessio Montenero (Hair Style)

Marina Codino (Hair Style)

Mariarosa Borsetti (Wedding ed Event planner)

Maria Pia d’Avino (Responsabile Atelier Nozze)

Domenica Scaccia (Responsabile Atelier Nozze)

Paride Cannone (Sassofonista)

Davide Lo Conte (DJ)

Massimo Baffo (Fotografo)

Noemi Morelli (Fotografa)

Roberta Cotigni (Fotografa)

Maria Rumori (Graphic design)

Sara Stella (Make Up Artist)

Marco Cerroni (Ballerino)

Alice Fabrizi (Ballerina)

Rita Caputo (Ballerina)

Stefano Palmerini (Ballerino)

Davide Riscaldati (Pasticcere)

Roberta Farina (Flower design)

Elisabetta Spallaccia (Flower design)

Jenny Muzi (Responsabile Bomboniere)

I MODELLI

Angelo Vita, Davide Pioli, Alessio Rubeca, Michele Nuccioni, Mattia Fattorini, Matteo Montenero

LE MODELLE

Ludovica Andreani, Serena Conticelli, Maruska Costa, Valentina Crosta, Eleonora Feliziola, Ilaria la Volpe, Emilia Pollasto, Elena Scarponi, Ilaria Trentavizi, Chiara Palomba

Il 22 gennaio per Orvieto appuntamento imperdibile al Todoloco con i professionisti del wedding!

Comunicato Stampa