Iran, rilasciato 98% dei manifestanti arrestati a Teheran

11:50 – Circa 5.200 persone sono state arrestate nella provincia di Teheran durante le manifestazioni antigovernative iniziate in Settembre sono state scarcerate.

Lo afferma il portavoce della Magistratura iraniana Massoud Setayeshi, citato dalla Tv in lingua persiana con sede a Londra. Setayeshi aggiunge che equivale a oltre il 98% dei manifestanti arrestati nella capitale e “pare che sia lo stesso anche nel resto del Paese“.

Il funzionario non ha fornito il numero totale degli arresti per le proteste mentre per l’agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, dal mese di Settembre oltre quasi 20.000 manifestanti sono stati messi dentro le carceri. (Fonte ANSA)