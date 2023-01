Libia, Tajani: “accordi politici per ridurre migrazione”

11:40 – “Abbiamo parlato della stabilità della Libia, per noi è importassima e lavoreremo sempre insieme per la sicurezza delle frontiere. Per risolvere il problema dell’immigrazione servono anche accordi politici per ridurre i flussi dalla Libia verso la Tunisia e che poi si spostano verso il Mediterraneo e verso l’Italia. Con Tunisi siamo in sintonia anche sulla Libia e continueremo a lavorare insieme“.

Si è espresso così il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani al termine degli incontri a Tunisi con il residente tunisino Kaïs Saied e con i ministri degli esteri, Khemaies Jhinaoui e degli Interni, Hédi Majdoub. (Fonte ANSA).