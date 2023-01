Mafia. Messina Denaro, trovato terzo covo a Campobello di Mazara

Immobile vuoto, sul posto la Polizia

(DIRE) Palermo, 19 Gennaio – Trovato un nuovo covo del boss Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara (Trapani). La scoperta è stata fatta dalla polizia. L’immobile è vuoto.

Si tratta del terzo covo trovato dal giorno dell’arresto: il primo in via Cb31, dove i Carabinieri del ROS (Reparto Operativo Speciale) hanno trovato anche un’agenda nella quale il capomafia annotava entrate e uscite e diversi nomi, mentre il secondo covo di Messina Denaro è quello con la stanza blindata al piano terra di una palazzina in via Maggiore Toselli. (Red/Dire) 19:13 19-01-23