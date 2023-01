Migranti. Johansson (UE): per Frontex abbiamo grandi aspettative

Commissaria dopo incontro con nuovo direttore Agenzia Leijtens

(DIRE) Bruxelles, 19 Gen. – “Sappiamo tutti di avere grandi aspettative per Frontex e dovremmo averle. Ci sono molte aree in cui Frontex deve intervenire, prima sulla protezione delle nostre frontiere esterne e il modo per farlo è anche impegnarsi con i Paesi partner lungo le rotte migratorie”.

Così la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in un punto stampa congiunto con il nuovo direttore esecutivo dell’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea Frontex, Hans Leijtens. “Questa è davvero un’area in cui possiamo già vedere molti risultati, specialmente quando si tratta dei Balcani occidentali ad esempio, dove stiamo ora rinegoziando il mandato anche per dispiegare il personale di Frontex nelle frontiere interne dei Balcani occidentali”, ha concluso la commissaria Johansson. (Red/Dire) 13:15 19-01-23