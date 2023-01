Napoli. Intitolata a Lucio Dalla scalinata che da Via Partenope arriva a Circolo Savoia

Clemente: “Sognava di essere napoletano. Ora è una parte della città”

(DIRE) Napoli, 19 Gen. – Sarà intitolata a Lucio Dalla la scalinata a Napoli che da via Partenope, all’altezza di via Santa Lucia, conduce al mare in prossimità del Circolo Canottieri Savoia dove il popolare cantautore ormeggiava la propria barca. Ad approvare l’intitolazione la Giunta comunale, su proposta della vicesindaca con delega alla Toponomastica Laura Lieto La proposta di istituire il nuovo toponimo Scale Lucio Dalla era venuta dalla consigliera comunale Alessandra Clemente (gruppo Misto), ottenendo il sì unanime della commissione Toponomastica.

Esprimendo la propria soddisfazione, Clemente ha detto: “Per intitolare un luogo di qualunque comune italiano a Lucio Dalla basterebbe citare il contributo unico che ha offerto alla cultura del nostro Paese. La toponomastica nazionale è tradizionalmente ricca di omaggi a musicisti e poeti e Dalla appartiene a pieno titolo e senza timore di sfigurare a entrambe le categorie.

Ma quello tra Napoli e Lucio Dalla è un legame che trascende l’arte in sè e si fa identità. Una volta disse: ‘Napoli, ormai è la mia casa insieme a Bologna, anzi forse anche di più: da sempre il mio sogno è di essere napoletano’. Bello, emozionante, entusiasmante, con questa intitolazione, realizzare a nostro modo questo sogno e rendere Lucio una parte di Napoli”. (Red/ Dire) 18:20 19-01-23