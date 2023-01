Rovigo. Pluripregiudicato con ordine di carcerazione: rintracciato e arrestato

Un pluripregiudicato di 47 anni, questa mattina, è stato rintracciato e tratto in arresto dal personale del Commissariato di Adria, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo.

Condotto presso la Casa Circondariale di Rovigo, l’uomo dovrà espiare una condanna di un anno e otto mesi per reati di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e rifiuto di fornire le proprie generalità in merito a fatti accaduti nel settembre 2022.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Rovigo/articolo/282163c957aeccbc4255546847