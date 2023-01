Google: 12 mila dipendenti a casa

Google, una delle aziende informatiche più importanti e famose al mondo, licenzierà 12 mila dipendenti in tutto il mondo. Una notizia che arriva dall’amministratore delegato della società madre Alphabet e dalla sua capogruppo, Sundar Pich. Una taglio che equivale al 6% della forza del lavoro.

Non solo Google, anche Amazon, meno di due settimane fa, ha dovuto confermare il licenziamento di 18.000 persone. Il settore tecnologico statunitense è costretto a ricorrere a situazioni drastiche, per via delle condizioni dell’economia e per l’aumento precipitoso dei costi. Non solo questi due colossi, ma anche Microsoft, ha dovuto mandare via 10.000 dipendenti.

“Abbiamo deciso di ridurre la nostra forza lavoro di circa 12.000 posizioni, “questo processo richiederà più tempo a causa delle leggi e delle pratiche” , un annuncio fatto da Pichai, l’amministratore delegato di Google, che ha spedito questo messaggio via e-mail a tutti i diretti interessati (Fonte: adnkornos.com).

