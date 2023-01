08.30 – E’ morto il cantautore, musicista, chitarrista e famoso rocker americano David Crosby, era entrato per ben due volte nella Rock and Roll Hall of Fame.

E’ stato fondatore e membro della famosa band degli anni ’60 “The Byrds e Crosby, Stills e Nash”. Era nato il 4 Agosto del 1941 a Los Angeles, in California, è morto dopo una lunga malattia, come ha comunicato la moglie.

David Crosby è considerato il pioniere del folkrock, un genere di musica impegnato anche su temi sociali.

Federica Romeo