Sierra Leone. Promulgata la legge per le donne manager e deputate

Quota 30% in parlamento e ruoli dirigenziali, maternità a 14 mesi

(DIRE) Roma, 20 gen. – Il congedo di maternità portato a 14 settimane e almeno il 30 per cento delle assunzioni riservate a donne sia nel pubblico che nel privato. Una quota femminile, questa, che dovrà essere applicata anche alla rappresentanza in Parlamento. Le misure sono parte di una legge promulgata in Sierra Leone questa settimana.

Ad apporre la firma sul documento, dopo circa tre anni di dibattito, rinvii ed emendamenti parlamentari, è stato il presidente Julius Maada Bio. Le quote sulle assunzioni riguardano tutti i tipi di impiego ma anche, nello specifico, i ruoli dirigenziali.

Per i titolari delle società e delle aziende che non rispettano le norme sono previste multe fino a 50mila leoni, l’equivalente di 2.400 euro, somme di rilievo in uno dei Paesi più svantaggiati e con un reddito pro capite tra i più bassi in Africa.

“Come uomini dobbiamo riconoscere ancora appieno il ruolo delle donne e questa legge ci dà gli strumenti” ha detto Maada Bio, che a giugno cercherà la rielezione. Positivo anche il giudizio di Sally Ndimawa Adams, alla guida dell’organismo rappresentativo Sierra Leone Women’s Forum. “Oggi siamo felici”, ha detto ieri, il giorno della firma presidenziale, “perché il nostro sogno per l’empowerment economico e sociale delle donne e delle ragazze comincia a realizzarsi”.

Nella classifica dell’Onu sulla parità, denominata Gender Development Index, la Sierra Leone occupa il 182esimo posto su 189.

Come nel caso di altri Paesi attraversati da conflitti armati, in Sierra Leone la violenza contro le donne ha segnato la guerra civile combattuta tra il 1991 e il 2002. Rispetto alla politica, invece, la legge mira a imprimere un cambiamento di rilievo: oggi le deputate occupano solo 18 seggi parlamentari su 146, mentre le ministre sono quattro su 32.

