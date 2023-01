Viabilità. Moratti: No a Milano a 30 km orari, si creerebbero ingorghi

Stop anche ad Area C: Impensabile che artigiano venga con la scala in spalla

(DIRE) Milano, 20 Gen. – “La proposta della ‘città a 30 all’ora’ crea ingorghi e non favorisce realmente l’alleggerimento del traffico”. Così Letizia Moratti, candidata civica e del Terzo polo alle elezioni regionali in Lombardia, commenta l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Milano per applicare il limite dei 30 km/h in tutta la città. Moratti ne ha parlato a margine dell’incontro tra i candidati presidente e Confcommercio Lombardia, questa mattina a Milano. All’iniziativa, intitolata “Il Terziario per la Lombardia 2023 – Crescere oggi.

Rigenerare il domani”, partecipa il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, oltre a 55 delegati dell’associazione. “In più – aggiunge Moratti, già sindaco di Milano, riferendosi alle ipotesi di un rincaro degli ingressi nell’area C milanese – è difficile pensare che un falegname o un idraulico che deve venire ad aggiustare un bagno o un mobile in città se ne arrivi con in spalla la scala o gli attrezzi, perché è troppo caro venire in macchina. Con queste limitazioni, francamente, non è pensabile, e neppure che venga in metropolitana. E non parliamo di quando deve venire con i treni”. (Red/ Dire) 13:00 20-01-23