Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC). I Carabinieri della Compagnia di Palmi, hanno arrestato un 44enne di Sant’Eufemia d’Aspromonte, paesino in provincia di Reggio Calabria, in quanto sorpreso all’interno dell’abitazione della ex compagna dalla quale aveva il divieto di avvicinamento. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G.

comunicato stampa Carabinieri Comando Provinciale di Reggio Calabria