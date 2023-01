Temperature estreme: a Jakutsk, in Russia il termostato segna -62,7°C

E’ la città più fredda del mondo

Jakutsk, in Russia, è la città più fredda del mondo. Le temperature hanno raggiunto i -62,7 gradi il 19 gennaio, il più freddo che la città abbia visto in più di due decenni. Situata nella Siberia orientale, la città è ampiamente considerata uno dei luoghi più freddi del mondo, con temperature costantemente sotto zero e permafrost continuo.

Jakutsk, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una volta ha registrato un minimo record di -64,4 gradi nel 1891. I residenti di questa città siberiana stanno prendendo precauzioni estreme.