Carburanti. Ronzulli (FI): situazione chiarita, si eviti lo sciopero

(DIRE) Roma, 22 Gen. – “Alcuni aspetti della comunicazione hanno lasciato a desiderare, facendo intendere che a essere nel mirino fossero i benzinai. L’importante è poi aver chiarito le cose. Speriamo che il governo possa trovare delle soluzioni per scongiurare lo sciopero del 25 e del 26 Gennaio, perché non fa bene a nessuno. Neanche ai gestori delle pompe, che di fatto perdono due giorni di lavoro”.

Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli in un’intervista a Libero. “Forza Italia – ha poi spiegato in merito alla questione dei balneari – ha presentato due emendamenti per prorogare fino a tutto il 2024 o il 2025 le concessioni in scadenza al 31 Dicembre 2023. Non dobbiamo dimenticare che le imprese balneari rappresentano un tessuto importante per il turismo e l’economia del nostro Paese e che spesso sono realtà a conduzione familiare”. (Dire) 13:33 22-01-23