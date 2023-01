Nuovi documenti “classificati” a casa di Biden

10.00 – Un’ulteriore perquisizione in una delle abitazioni di Joe Biden, quella di Wilmington, in Delaware, gli agenti del dipartimento di Giustizia USA, hanno trovato altri sei documenti “classificati”. In base alle informazioni diffuse dal legale del Presidente degli Stati Uniti in carica, è stato prelevato il materiale che gli investigatori hanno ritenuto rilevante per l’indagine, inclusi quei i documenti “classificati”.

Pare che alcuni dei documenti rinvenuti siano risalenti al periodo in cui Biden era solo uno dei senatori democratici del Parlamento USA ed altri invece sarebbero da riferirsi al periodo della sua vicepresidenza sotto l’Amministrazione di Barack Obama.

Silv Bott