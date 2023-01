Sparatoria a Los Angeles nei pressi di una discoteca. Vittime e feriti

E’ imprecisato il numero di vittime causate da una sparatoria avvenuta intorno alle 22:00, ora locale, a Los Angeles in California, esattamente a Monterey Park. In base alle prime ricostruzioni legate alle testimonianze la sparatoria sarebbe cominciata in una discoteca, nelle vicinanze della quale erano in corso celebrazioni per il Capodanno Cinese. Pare che a sparare sia stato un uomo armato con un fucile e diversi caricatori di munizioni.

Sconosciute al momento le motivazioni del gesto che insanguina ancora una volta le strade d’America. Al momento non si conosce esattamente il numero delle vittime e dei feriti. Nonostante tutte le promesse dell’attuale Amministrazione Biden non è ancora stato posto un freno alla vendita di armi ai civili. (foto di repertorio)

Federica Romeo