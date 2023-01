Cosenza, rogo di tre autobus a Diamante nella notte

Diverse squadre di Vigili del Fuoco, dalla sede centrale e dai distaccamenti di Scalea e Paola con il supporto di autobotti per il rifornimento idrico, sono intervenute questa notte poco prima delle due in piazza Caravaggio a Diamante per l’ incendio di alcuni autobus lì parcheggiati.

Le fiamme hanno interessato tre automezzi di una ditta di autoservizi, titolare di numerose autolinee che collegano i comuni dell’hinterland di Cosenza con il capoluogo e con le altre province calabresi. I Vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il sito. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84077