Energia. Gelmini: Meloni ad Algeri raccoglie il frutto del lavoro di Draghi

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “La visita di Stato di Giorgia Meloni in Algeria è certamente importante: i rapporti con quel paese hanno una valenza strategica, perché grazie alle forniture di gas assicurate dall’Algeria, ci renderemo indipendenti dal gas russo.

Vale forse la pena di sottolineare che tutto ciò è il risultato del lavoro portato avanti da Mario Draghi e dagli accordi che, con quel governo, sono stati sottoscritti per aumentare rapidamente la diversificazione di fonti di approvvigionamento.

Ciò vale anche per l’accordo europeo sul price cap, tenacemente voluto dal predecessore di Giorgia Meloni e per l’attuale livello dei prezzi del gas, abbondantemente sotto i 70 euro”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (Red/ Dire) 20:32 23-01-23