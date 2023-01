Fisco. Gusmeroli (Lega): Semplificazione ed ascolto strumenti principali della politica

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “Credo fermamente che ora, con questa maggioranza e questo Governo, ci sia finalmente la possibilità di semplificare il fisco, a beneficio di famiglie, imprese e professionisti. Il futuro sarà meglio del passato e del presente”.

Così Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, intervenendo al VI Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili tenutosi a Milano. “Ci sono progetti di legge della Lega su cui intervenire subito: dall’abolizione delle 20 microtasse il cui gettito è inferiore al costo di gestione, alla rateizzazione dell’acconto fiscale di novembre da gennaio a giugno dell’anno successivo, che non determina alcun costo aggiuntivo per lo Stato e che per la prima volta dal 1973 consentirebbe all’Italia di pagare a consuntivo almeno una parte delle tasse.

La complicazione – prosegue Gusmeroli – comporta in automatico essere respingenti anche rispetto agli investimenti stranieri, rallentando il Paese con una sorta di tassa occulta”. In chiusura un richiamo al tema della casa: “L’Europa deve ascoltare un po’ di più i Paesi e le specificità dei territori. In Italia la proprietà immobiliare è piccola e diffusa e ha consentito a generazioni di mettere i risparmi al riparo dall’inflazione.

La proposta di efficientamento energetico così come formulata dall’UE non tiene conto di tutto questo e sarebbe un’altra tassa patrimoniale a danno degli Italiani, cui la Lega si oppone. Ascoltando, si possono ottenere risultati emblematici e significativi, come quello recentissimo della proposta di legge a mia prima firma sulla tutela del Consumatore a rango costituzionale, sottoscritto dai Capigruppo di maggioranza in commissione e accolto molto positivamente dalle Associazioni dei Consumatori, con cui abbiamo lavorato in sinergia”. (Red/ Dire) 19:00 23-01-23