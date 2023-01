Genova. Commissario fuori servizio interviene durante una rapina, arrestato l’autore

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne per il reato di rapina impropria, denunciandolo inoltre per minaccia a Pubblico Ufficiale.

I fatti sono avvenuti Sabato sera quando l’uomo, dopo aver prelevato diversi generi alimentari presso il supermercato “ Carrefour”, anziché uscire passando per i varchi anti-furto ha imboccato un passaggio interdetto alla clientela. Ciò ha insospettito i due commessi presenti che gli hanno chiesto di fermarsi, a tale richiesta l’uomo ha iniziato ad agitarsi e a proferire minacce nei loro confronti al fine di guadagnarsi la fuga. Le urla del 46enne, palesemente in stato di ubriachezza, hanno subito destato l’attenzione di un Commissario in forza all’ U.P.G. e S.P. che in quel momento si trovava fuori servizio. Il poliziotto è intervenuto immediatamente impedendo la fuga del malfattore e allertando la Sala Operativa.

All’arrivo delle volanti l’uomo ha reiterato la condotta minacciosa, assumendo una postura da pugile in guardia e sfidando gli operatori.

Condotto in Questura, da accertamenti è emerso inoltre, che è in atto a suo carico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. emessa lo scorso novembre e della durata di un anno. Questa mattina il processo per direttissima.