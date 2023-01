California: sparatoria, uccisi sette contadini

Un’ennesima sparatoria si è consumata per le strade degli Stati Uniti. A fare da testimoni stavolta, sono stati dei bambini, la tragedia si è consumata all’interno di una fattoria in cui si coltivano funghi ad Half Bay Moon, a Sud di San Francisco in California. Ad aprire il fuoco è stato un uomo di 67 anni, che ha ucciso sette contadini di etnia cinese ed ispanica. Il carnefice è stato fermato senza opporre resistenza alla Polizia locale.

Joe Biden ha commentato l’accaduto “La violenza con le armi da fuoco in America richiede un’azione forte. Chiedo ancora una volata al Congresso di agire rapidamente e approvare il divieto delle armi d’assalto“(Fonte: ansa.it).

AO