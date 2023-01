1300 mq! Questa è la pizza più grande del mondo

La catena di fast food Pizza Hut è entrata ancora una volta nel Guinness dei primati: la pizza più grande del mondo è stata assemblata con 68.000 pezzi

In cucina è stata un’impresa mostruosa: la catena di fast food statunitense Pizza Hut ha “costruito” a Los Angeles la pizza più grande del mondo da Guinness dei primati con sei tonnellate di pasta, due tonnellate di salsa di pomodoro, oltre 600.000 peperoni, tonnellate di salame e quasi quattro tonnellate di formaggio. La pizza misurava 1.300 metri quadrati e per la sua produzione è stato necessario affittare un locale. Poiché un forno per pizza così grande semplicemente non esiste, la pizza mostruosa è stata assemblata da 68.000 pezzi di pasta per pizza che erano già stati cotti. Questi sono stati poi spalmati con salsa di pomodoro e in parte conditi da dipendenti che hanno sorvolato l’enorme pizza in modo acrobatico. Finalmente è arrivato il momento di far sciogliere il formaggio. Un riscaldatore mobile è stato appositamente costruito per questo scopo. Come, tra l’altro, una bicicletta che andava sui tagliapizza invece che sulle normali ruote. Le singole fette di pizza, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono state poi donate a chi ne aveva bisogno. Questo ha battuto il precedente record mondiale per la pizza più grande, stabilito dall’italiano Dovilo Nardi nel 2012.

(Foto di repertorio)

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”