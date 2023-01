Africa. Il report: dal 2012 meno democrazia ma più sviluppo umano

Lo evidenzia documento su governance della Mo Ibrahim Foundation

(DIRE) Roma, 25 gen. – In Africa “aumentano le possibilità economiche e migliora l’indicatore relativo allo sviluppo umano”; il continente però è al contempo “meno sicuro e democratico” di quanto non fosse dieci anni fa: il 70 per cento dei cittadini vive in un Paese dove questi due aspetti sono peggiori rispetto a come erano nel 2012. E’ la fotografia del continente che scatta la Mo Ibrahim Foundation, istituto fondato dall’imprenditore e miliardario sudanese Mo Ibrahim, impegnata dal 2006 nei settori della governance e della leadership in Africa.

Le valutazioni sono contenute nella nuova edizione di un rapporto, l’Ibrahim Index of African Governance (IIag), che viene pubblicato ogni due anni e consta di un indice di misurazione statistico dei livelli di governance in Africa su un periodo di tempo di dieci anni. I dati sono divisi in quattro aree – sicurezza e stato diritto; partecipazione, diritti e inclusione;

opportunità economiche; sviluppo umano – a loro volta suddivise in 16 sotto-categorie e 81 indicatori. I riferimenti numerici elaborati dalla fondazione provengono da 47 istituzioni indipendenti africane e internazionali, stando a quanto si riferisce nella presentazione del rapporto.

Dallo studio emerge che la crescita dei punti di governance “è stagnante dal 2019” ma che nel complesso il livello di governance è “superiore a quello del 2012”. Negli ultimi tre anni lo sviluppo del continente è stato rallentato da diverse crisi globali “che non sono originate in Africa”, come la pandemia di Covid-19 e la crisi climatica, nonchè, nell’ultimo anno, dall’impatto del conflitto in Ucraina sul sistema economico mondiale. Dal 2019 a oggi, si evidenzia inoltre nel report, in Africa sono stati portati a compimento otto colpi di Stato.

Nei 54 Paesi del continente, quindi, secondo l’analisi, “si registra un peggioramento dei livelli di sicurezza, rispetto dello stato di diritto e partecipazione e inclusione”. I Paesi africani si troverebbero però oggi in una condizione migliore a quella del 2012 per quanto riguarda “opportunità economiche e sviluppo umano”, nei settori, a esempio, della salute e dell’educazione, seppur “la maggior parte dei Paesi ha ancora davanti a sé grandi sfide per quanto riguarda l’occupazione, i trasporti e le infrastrutture energetiche”.

Servono dunque, a detta della Mo Ibrahim Foundation, “azioni decise per invertire i trend negativi” e per non “ridurre gravemente” la capacità dei Paesi africani di raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e quelli dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana.

(Red/Dire) 14:39 25-01-23 NNNN