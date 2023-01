Giustizia, Potenti (Lega): Bene interesse Nordio su carcere Pisa

“Ringrazio il ministro della giustizia Carlo Nordio per la risposta alla mia interrogazione sui fatti che hanno riguardato nel Dicembre scorso il carcere di Don Bosco a Pisa.

É positivo che il Guardasigilli, proprio nelle ore in cui un altro episodio di violenza nel carcere di Pisa ha visto sette agente feriti, manifesti con questo atto la consapevolezza della necessità di interventi di manutenzione straordinaria nei reparti e l’impegno preso a tenere in considerazione la situazione di carenza di personale esistente nella struttura.

È importante che il Governo si interessi alle condizioni del carcere di Pisa alla luce dei recenti episodi di rivolta: è sempre più urgente, infatti, mettere gli agenti della Penitenziaria nella condizione di fare il lavoro senza rischi e garantire agli stessi detenuti condizioni dignitose per scontare la loro pena, senza minacce per chi lavora e per la cittadinanza tutta”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega-Salvini premier