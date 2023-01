Sesto San Giovanni (Mi): la Polizia di Stato sequestra quasi mezzo kg di droga

Lunedì, a Sesto San Giovanni (Mi), la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano e ne ha indagato un altro, entrambi di 30 anni, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni, durante un’attività di indagine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio comunale, hanno individuato un appartamento in via Mazzini quale verosimile luogo di spaccio di droga.

Lunedì sera, durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato entrare nell’abitazione un ragazzo: non appena uscito, gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 100 euro e di 16 grammi di cocaina e 21 grammi di hashish che aveva appena acquistato.

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno trovato un totale di 380 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish e 450 euro in contanti nascosti dentro un mobile in soggiorno. L’uomo che aveva in uso l’appartamento, un cittadino italiano di 30 anni, è stato arrestato mentre l’acquirente, pure lui 30enne italiano, è stato indagato in stato di libertà per il medesimo reato.

