Teatro Golden, arriva “Da quali stelle siamo caduti?”. La prima commedia extrasensoriale ambientata in un bagno domestico

Con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele, scritta e diretta da Danilo De Santis, una produzione ATPR Ass. Teatri Per Roma

Siete pro o contro la condivisione dell’intimità mentre siete in bagno? Ci sono coppie che, anche dopo anni e anni di relazione, sono reticenti e non lasciano la porta del bagno neppure socchiusa per timidezza. Al Teatro Golden arriva “Da quali stelle siamo caduti?”, la prima commedia ambientata interamente in una toilette domestica, nella quale i protagonisti Cristiano e Marcella, interpretati da Danilo De Santis (che firma anche la commedia e la dirige) e Roberta Mastromichele, avranno modo di confrontarsi su tematiche un po’ scottanti e rivelazioni che sconvolgeranno non poco la quotidianità dei due fidanzati. Una commedia extrasensoriale, pronta ad andare in scena dall’1 al 12 Febbraio nello spazio culturale di via Taranto, tra gag e riflessioni nelle quali rispecchiarsi.

Cristiano si sta preparando prima di recarsi a lavoro e, come spesso gli succede di prima mattina, sente forte l’impulso di congiungersi fisicamente con Marcella, che però, per la prima volta da quando stanno insieme, si nega. Cristiano si mostra preoccupato, teme che la sua fidanzata non sia più attratta da lui o che lei abbia un’altra relazione, la motivazione sarà assai più dolorosa e complessa: Marcella non potrà più fare l’amore con Cristiano, adesso che si è “risvegliata” spiritualmente, non le è più permesso unirsi con un essere inferiore come lui.

Una commedia brillante interamente ambientata in un bagno, dove verranno trattati i temi più bassi, istintivi e animaleschi dell’essere umano, arrivando poi a toccare anche quelli più alti quali la spiritualità, la chiaroveggenza e l’aldilà. Uomo e donna, materia e spirito, Yin e Yang, bianco e nero, alto e basso, dolce e amaro, un percorso di una coppia dove si potranno riconoscere molte altre coppie.