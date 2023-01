Tornado in Texas, 113.000 persone senza luce

Il maltempo sembra non voler abbondare gli Stati Uniti. In Texas un potente tornado, tanto forte da far ribaltare i camion, ha bloccato centinaia di automobilisti ed ha lasciato 113.000 persone al buio, secondo PowerOutage.

“Danni catastrofici”, queste sono le parole di Josh Bruegger capo della polizia locale. Per ora è stato segnalato solo un ferito nella città, ma molti edifici sono controllati, secondo quanto ha riferito il sindaco. Il servizio meteorologico nazionale, ha comunicato che il tornado si stato spostando a nord-est ad una velocità di quasi 100 chilometri all’ora (Fonte: ansa.it).

AO