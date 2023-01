Australia. Uomo brutalmente sbranato da un coccodrillo

Giovedì stava raccogliendo uova di coccodrillo sulle rive del fiume Daly quando l’animale ha attaccato

Un uomo è stato brutalmente sbranato da un coccodrillo nel Territorio del Nord in Australia. Giovedì stava raccogliendo uova di coccodrillo sulle rive del fiume Daly quando l’animale lo ha attaccato, ha riferito NT News. L’uomo è stato trasportato in aereo in salvo e portato al Royal Darwin Hospital per un intervento chirurgico. Ha riportato ferite gravi ma non mortali alla gamba.

La NT WorkSafe sta indagando sull’incidente. Gli attacchi di coccodrillo sono ragionevolmente rari e di solito si verificano solo quando l’animale si sente minacciato o provocato. La campagna “Crocwise” del governo del Queensland afferma che è importante rimanere ad almeno cinque metri dal bordo dell’acqua nelle acque conosciute dei coccodrilli, assicurandosi anche che tutti gli avanzi di cibo finiscano nella spazzatura.

Esortano inoltre i nuotatori a essere più cauti al tramonto e all’alba, quando i coccodrilli sono più attivi, e a tenere sempre gli animali domestici lontani dal bordo dell’acqua. Anche nuotare in acque torbide dovrebbe essere evitato, anche se è profondo solo fino al ginocchio.

Nell’ottobre dello scorso anno, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, due nuotatori sono stati attaccati mentre si trovavano in acqua a Horizontal Falls, sulla costa dell’Australia occidentale. Gli uomini, che erano guide turistiche fuori servizio, erano su un peschereccio a pescare i granchi quando l’animale è apparso e ha morso uno degli uomini sulla testa. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Broome in condizioni stabili.

