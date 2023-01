Ghana, barca si capovolge sul lago Volta, 8 bambini annegati

10:20 – Otto bambini sono morti annegati per il capovolgimento di una barca in Ghana: lo hanno riferito le autorità locali, citate dalla Bbc.

Sono stati recuperati i corpi di cinque bambini e tre bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni, come ha precisato l’Organizzazione Nazionale ghanese di gestione delle catastrofi.

Altri 12 bambini a bordo dell’imbarcazione sono sopravvissuti all’incidente di ieri. Il gruppo stava navigando sul Lago Volta dal villaggio di pescatori di Atikagome alla comunità di Wayokope, dove si trova la scuola cui era diretto. Episodi simili sono frequenti per imbarcazioni sovraccariche e mal costruire, ma anche per la presenza di tronchi d’albero in acqua. Ad aprile dello scorso anno, sette persone sono morte in un incidente analogo. (Fonte ANSA)